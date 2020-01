GdS – Eriksen domani a Milano: pronte le visite mediche. Anche Mou alza bandiera bianca

L’esclusione dalla sfida di FA Cup tra Southampton e Tottenham avvicina sempre di più Christian Eriksen all’Inter: nonostante le voci in Inghilterra di un possibile rilancio last minute del Barcellona, è ormai tutto fatto per il suo sbarco a Milano atteso nella giornata di domani. Il fantasista danese sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche lo stesso Mourinho ieri ha alzato bandiera bianca e ha ufficializzato la partenza di Eriksen. Nelle parole del manager portoghese c’è un filo di amarezza e anche un’ultima frecciata sui modi con i quali è stata condotta l’operazione.

Ma sin dal suo ritorno in Premier League, Mourinho sapeva della situazione contrattuale di Eriksen e sapeva a cosa il Tottenham andava incontro. Le speranze di un ripensamento, già a novembre, erano pari a zero: il giocatore aveva rotto con il club al momento del rifiuto di prolungare il contratto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!