Tuttosport annuncia: “L’Inter ha in pugno Eriksen”. Sbaragliata la concorrenza, affare in chiusura

“L’Inter ha in pugno Christian Eriksen”: secondo quanto riportato da Tuttosport, il fantasista danese in scadenza di contratto con il Tottenham sarà il grande colpo dell’estate dell’Inter.

La dirigenza dei Spurs avrebbe preso consapevolezza del fatto che il club nerazzurro ha in pugno il Eriksen e, per questo motivo, ha fissato il prezzo del cartellino stimandolo in 20 milioni per evitare di perdere a zero il giocatore. Soluzione al momento bocciata dall’Inter che ha stanziato quel budget per portare subito a Milano Vidal. L’accelerazione della dirigenza nerazzurra avrebbe messo in fila le varie pretendenti, dalla Juve, al Real Madrid fino al Manchester United: nelle prossime settimane l’Inter cercherà di definire ogni dettaglio dell’operazione.

