Mercato – Inter a colloquio con gli agenti di Eriksen. Il calciatore è entusiasta, ma Vecino non convince il Tottenham

Ore caldissime nei pressi della sede dell’Inter a Milano, dove nelle prossime ore verrano accolti i tanto attesi agenti di Christian Eriksen per misurare la temperatura di una possibile trattativa. Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano per calciomercato.com pochissimi minuti fa, al momento il club nerazzurro continua a battere la strada di un’operazione da chiudere adesso per avere il calciatore a giugno a parametro zero.

Questo sarà il tema centrale del colloquio previsto nella giornata odierna, sottolineando che Eriksen ha già saputo della causa interista nei suoi confronti e sta ascoltando l’offerta con entusiasmo, senza comunque dimenticare che altri top club sono in fila per averlo. Il Tottenham è stato abbastanza chiaro e preferirebbe venderlo già in questa sessione per 20 milioni di euro, pur di non lasciarlo andare a giugno a parametro zero.

L’Inter tiene comunque viva questa opportunità, che potrebbe decollare in caso di mancato arrivo di Vidal. Da Londra, nel frattempo, hanno fatto sapere che il nome proposto dal club nerazzurro come possibile contropartita – vale a dire quello di Vecino – non convince più di tanto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!