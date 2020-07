Eriksen non si tocca, stop alle voci di mercato. Parte la doppia missione: Europa League e scudetto

Christian Eriksen nel presente e nel futuro dell’Inter. Il fantasista danese questa sera, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, va verso una maglia da titolare sulla trequarti. Sarà lui ad agire alle spalle del tandem Lukaku-Sanchez contro la Fiorentina.

Prove generali in vista dell’Europa League, in programma ad agosto, e della prossima stagione quando l’Inter andrà a caccia dello scudetto interrompendo l’egemonia della Juventus. Eriksen non può non essere compreso nel progetto.

Stop quindi alle voci di mercato. Il suo inserimento è nei pianti di Conte che dovrà quindi cercare di creare un abito perfetto per l’ex Tottenham.

