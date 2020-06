Inter, sorpresa Esposito: addio all’agente Carpeggiani. Ecco il possibile nuovo procuratore

Sorpresa inattesa in casa Inter. Mentre le trattative per il suo prolungamento di contratto entrano nel vivo, Sebastiano Esposito ha deciso di cambiare il proprio agente. Come scrive su Twitter il noto giornalista Nicolò Schira, infatti, il talento nerazzurro ha scelto di abbandonare Augusto Carpeggiani, mentre da tempo si vocifera di un suo possibile passaggio nella scuderia di Federico Pastorello.

Quest’ultimo, molto vicino all’Inter soprattutto nelle ultime sessioni di mercato – fa le veci, tra gli altri, anche di Lukaku – potrebbe prendere sotto la sua ala anche il classe 2002. Nel frattempo, la prima proposta di rinnovo dell’Inter da 800 mila euro annui più bonus è stata rifiutata: Esposito avrebbe infatti chiesto una base fissa da minimo un milione di euro.

