GdS – Agente di Esposito in sede Inter: maxi contratto in vista, discorsi avviati per l’estate

Occhi al presente ma anche sguardo proiettato al futuro. La dirigenza dell’Inter nelle ultime settimane ha accelerato anche per blindare Sebastiano Esposito, talento classe 2002 promosso da tempo in prima squadra da Conte.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Augusto Carpeggiani, agente e procuratore del canterano nerazzurro, ieri ha fatto visita alla sede dell’Inter per fare il punto sul proseguo della stagione e sul futuro. Esposito sino a fine stagione reciterà l’attuale parte in rosa, a meno che non dovessero crearsi i presupposti per l’ingaggio di un nuovo attaccante con Giroud e Llorente i primi nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra.

Esposito il 2 luglio compirà 18 anni e solo allora potrà sottoscrivere un contratto sino al 2025: ovviamente a cifre superiori agli attuali 100 mila euro.

