Esposito rinnova fino al 2025: l’Inter lo manda in prestito, Parma pista calda

Chissà se, complice la tenuta fisica non ottimale di Lukaku, Conte darà fiducia a Sebastiano Esposito. Il talento classe 2002 intanto può festeggiare dopo l’accordo trovato per il prolungamento di contratto con l’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport è tutto fatto per il rinnovo fino al 2025, rispetto all’attuale scadenza che è nel 2022. L’accordo arriva dopo il cambio di procuratore: Esposito si è infatti legato a Federico Pastorello.

La trattativa tra le parti non è sempre stata serena. L’accordo pareva scontato fino allo scorso inverno, poi la discussione ha vissuto momenti di tensione. La fumata bianca è arrivata pochi giorni dopo al compimento dei 18 anni.

Ora l’Inter sta valutando di cederlo in prestito sul mercato: l’idea è trovare un club di Serie A che gli consenta di proseguire il processo di crescita. E in questo senso una pista porta al Parma, con il quale già in passato l’Inter ha dimostrato di collaborare sul mercato.

