CdS – Esposito e quel no all’offerta irrinunciabile del Psg. L’Inter lo blinda: presto un nuovo contratto

Contro il Genoa Antonio Conte potrebbe schierare dal primo minuto Sebastiano Esposito al fianco di Romelu Lukaku: il classe 2002, complice la squalifica di Lautaro Martinez, è in rampa di lancio e al momento sembrerebbe essere in vantaggio su Politano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in estate l’Inter ha resistito all’assalto del Paris Saint Germain. Il club francese è più volte sbarcato a Roma, lasciando un contratto in bianco soltanto da firmare e offrendo un posto di lavoro ai parenti più stretti.

Tutto questo però non ha fatto tentennare di una virgola Esposito, che ha in testa solo l’Inter. I bonus presenti nel contratto (minutaggio, presenze in prima squadra) sono stati velocemente raggiunti e in questi giorni è previsto un nuovo incontro tra le parti: la dirigenza nerazzurra infatti vuole blindare il proprio talento con un contratto quinquennale.

