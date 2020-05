L’Inter fa cassa con Vecino: il cartellino vale 20 milioni e la destinazione è chiara

Al di là delle trattative legate al nome di Lautaro Martinez, che per ragioni di valutazione restano quelle che dominano le pagine dei giornali, l’Inter continua a lavorare anche su altri nomi nel mercato in uscita. Uno di questi, ad esempio, è quello di Matias Vecino che, come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe rappresentare il calciatore più indicato per lasciare Milano. Le cifre che ruotano intorno a lui, infatti, non sono elevatissime, anzi: potrebbero risultare addirittura vantaggiose per un top club.

L’Inter valuta la cessione di Vecino: le ultime

Secondo il quotidiano torinese, infatti, l’Inter valuterebbe Vecino intorno ai 20-25 milioni di euro, cifra che, se unita a quella dell’ingaggio attuale, 2.5 milioni annui, lo rende un calciatore appetibile soprattutto per un top club. E questa è anche la speranza dell’Inter, che si augura di poter inserire Vecino in una trattativa importante per abbassare il prezzo del cartellino di un eventuale top player.

