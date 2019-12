TS – L’Inter accelera per Ferreira, il Thiago Alcantara dell’Argentina. Incontro a Milano con l’agente: le richieste del River Plate

Durante la finestra invernale di calciomercato, l’Inter cercherà di regalare a Conte un nuovo rinforzo a centrocampo ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche in vista del futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tutti gli indizi portano a Cristian Ferreira, centrocampista classe 1999 del River Plate.

L’Inter avrebbe già incontrato il suo agente Simonian a Milano per cercare di anticipare il colpo già a gennaio: la formula sarebbe quella del prestito senza obbligo di riscatto, condizioni al momento che non soddisfanno il River. Ferreira ha un contratto fino al 2002 e una clausola rescissoria da 25 milioni di dollari.

Il quotidiano torinese traccia l’identikit del giocatore: “E’ un trequartista che si è saputo adattare al ruolo di centrocampista centrale, spesso viene utilizzato anche da mezzala sinistra. A chi paragonarlo? Senza scomodare Dio Iniesta possiamo accostarlo a Thiago Alcantara. Come ruolo e fisico. In Sudamerica lo paragonano per caratteristiche già a Joao Felix, Brahim Diaz, Kangin Lee e Martin Odegaard, sicuramente è uno dei talenti più promettenti dell’Argentina di oggi”.

