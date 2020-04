Mercato – Contatti Inter-Fiorentina: si lavora allo scambio Biraghi-Dalbert a titolo definitivo

Sembra aver fatto bene ad entrambi i calciatori il passaggio di prestiti che nelle battute della scorsa estate ha convinto Inter e Fiorentina a scambiarsi Dalbert e Biraghi. Se da una parte il brasiliano a Firenze si è finalmente responsabilizzato sentendo la fiducia dell’intero ambiente e fin qui ha fatto più che bene, dall’altra il terzino italiano ha finalmente coronato il sogno di poter tornare nella squadra in cui è cresciuto e che fin da bambino ha sempre sostenuto da gran tifoso.

Stando a quanto scritto dell’esperto giornalista in tema di mercato Nicolò Schira, entrambi i club sarebbero orientati a trasformare in trasferimenti a titolo definitivo i due rispettivi prestiti. Un’operazione che può essere letta anche in chiave di bilancio, visto che i due calciatori hanno una valutazione molto simile che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Questa l’indiscrezione del cronista: “Contatti nei giorni scorsi tra Inter e Fiorentina: si ragiona sul tramutare a titolo definitivo lo scambio di prestito dell’estate scorsa tra Cristiano Biraghi e Henrique Dalbert. Una operazione utile anche in chiave bilancio”.

