Mercato – Inter, segnali alla Fiorentina per Castrovilli in estate

In attesa di assistere agli ultimi tre decisivi mesi della stagione, in cui l’Inter si giocherà su tre fronti il proprio destino, inizia a delinearsi qualche scelta di mercato in ottica futura. Ad esempio, un reparto molto delicato come il centrocampo, ripartirà sicuramente dai nomi di Erisen, Barella, Brozovic e Sensi. Su Gagliardini, Vecino e Borja Valero (quest’ultimo in scadenza di contratto) saranno invece fatte delle importanti valutazioni in accordo tra società e Antonio Conte.

Uno dei tasselli che il club sta invece seguendo e che potrebbe tornare comodo tra i nomi in entrata, fa capo a Gaetano Castrovilli. Come raccontato da calciomercato.com, l’Inter ha lanciato segnali positivi alla Fiorentina lasciando intendere che il profilo del centrocampista piace parecchio. I rapporti tra le due società sono ottimi, e proprio per questo motivo il club nerazzurro dovrò fare una scelta per non intaccare la relazione con Commisso. Decidere, cioè, se puntare Chiesa o Castrovilli: la prossima estate i viola difficilmente si priveranno contemporaneamente dei loro più preziosi talenti.

