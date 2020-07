Biraghi-Dalbert, incontro fissato con la Fiorentina: l’Inter punta al rinnovo dei prestiti

Un appuntamento di mercato è stato fissato al termine della stagione tra Inter e Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si parlerà del futuro di Cristiano Biraghi e di Dalbert.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe tenersi l’azzurro, sul piatto Marotta metterà il rinnovo dello scambio di prestiti con il brasiliano ex Nizza che ha fatto bene a Firenze. La conferma di Biraghi, nonostante il rinnovo di Young e il possibile sbarco a Milano di Emerson Palmieri, sarebbe importante in ottica lista Champions, in quanto elemento formato dal club.

