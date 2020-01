Inter-Flamengo, ieri la fumata bianca per Gabigol: la formula e le cifre dell’affare

La giornata di ieri è stata molto importante in casa Inter non solo per l’arrivo in città di Christian Eriksen: la dirigenza nerazzurra infatti ha anche trovato l’intesa definitiva per il passaggio di Gabigol al Flamengo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la cifra che il club rossonero verserà nelle casse nerazzurre sarà di 16,5 milioni di euro più il 20% della futura rivendita. Tutto definito, con tanto di firme sui contratti. Manca l’ufficialità, ma da ieri sera Gabigol è totalmente un giocatore del Flamengo, fondamentale la presenza a Milano del vice presidente del Flamengo Braz e del Ceo del club Spindel.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!