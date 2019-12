TS – Gabigol e l’Inter aspettano l’Europa: affare in stand-by con il Flamengo

Domani scade il prestito di Gabigol al Flamengo con l’attaccante brasiliano che tornerà a tutti gli effetti ad essere un giocatore dell’Inter. L’eroe dell’ultima finale di Copa Libertadores però non rientrerà ad Appiano, con la dirigenza nerazzurra decisa ormai a non puntare più su di lui nonostante i grandi numeri fatti registrare in Brasile.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter sta trattando con il Flamengo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro ma Marotta confida sempre che qualche club europeo bussi alla porta visto che lo stesso giocatore vuole giocarsi una nuova chance nel vecchio continente.

