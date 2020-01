GdS – Attesa Gabigol, il Flamengo non affonda il colpo: Marotta bloccato

L’accordo con il Flamengo per il prestito di Gabigol è scaduto il 31 dicembre e l’attaccante brasiliano classe 1996 è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. L’eroe dell’ultima finale di Copa Libertadores però non farà ritorno a Milano e il club nerazzurro aspetta l’offerta giusta per definire la sua cessione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Flamengo non ha ancora affondato il colpo, sperando che l’Inter possa abbassare la richiesta di 20 milioni per il giocatore, legato al club nerazzurro fino a giugno 2021. Quest’attesa sta rallentando le manovre nerazzurre per il mercato di gennaio: Marotta infatti contava sulla liquidità economica garantita dalla cessione di Gabigol, ma al momento dal Brasile sembrano non arrivare segnali incoraggianti su un imminente esito positivo dell’affare.

