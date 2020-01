CdS – Inter, c’è la svolta per Gabigol: il Flamengo e Vidal ora sono più vicini

Il destino della finestra invernale di mercato passa per una grossa fetta dalla cessione di Gabigol: l’Inter aspetta di monetizzare un importante tesoretto dall’attaccante brasiliano che nelle ultime ore si è riavvicinato con importanza al Flamengo.

Secondo infatti quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’eroe dell’ultima finale di Copa Libertadores avrebbe infatti abbassato decisamente le sue richieste da 4 milioni di euro d’ingaggio per andare verso le esigenze del Flamengo. Superato quest’ostacolo, non sarà complicato chiudere l’affare con l’Inter anche se in viale della Liberazione proveranno a ottenere qualcosa di più rispetto ai 18 milioni di euro, più il 20% sulla rivendita, pattuiti sin dalla fine di agosto.

