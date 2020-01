GdS – Grana Gabigol: il West Ham ci prova ma l’Inter dice no, Flamengo in stand-by

Nei prossimi giorni l’Inter dovrà cercare di risolvere la grana Gabigol: al momento tutto sembra essere bloccato, con l’attaccante brasiliano che è tornato a tutti gli effetti ad essere un giocatore nerazzurro dopo la fine dell’accordo con il Flamengo.

Il suo futuro però non sarà a Milano: la dirigenza dell’Inter, nonostante il grande 2019 disputato dall’ex Santos, non ha intenzione di puntare su di lui e aspetta di incassare un importante tesoretto che potrebbe rappresentare la svolta in vista della finestra invernale di gennaio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il West Ham nelle ultime ore si è fatto avanti con una proposta in prestito con opzione di riscatto, formula rifiutata dall’Inter. Il Flamengo resta il pretendente più accreditato, il club brasiliano però non può assicurare i 4 milioni di stipendio al giocatore. Novità potrebbe arrivare dal viaggio di Gabigol in Italia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!