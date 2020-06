Mercato – Inter, Gabriel Jesus scala posizioni: è un ritorno di fiamma

L’estate del 2016 in casa Inter viene ricordata per molti come la prima vera campagna acquisti dall’insediamento in società della famiglia Zhang, con colpi che lasciavano presagire piuttosto bene. Da Joao Mario a Gabriel Barbosa, le premesse per un futuro roseo c’erano tutte tra l’entusiasmo generale della tifoseria nerazzurra. Eppure, proprio questi due calciatori, hanno negli anni fallito ogni aspettativa nei loro confronti, rivelatisi due assoluti flop di mercato.

Per mesi, però, il vero Gabriel obiettivo nerazzurro non era stato Barbosa, bensì Jesus. Il talento oggi in forza al Manchester City era stato inseguito per tanto tempo dall’Inter prima di ripiegare proprio su Gabigol. Alla fine, infatti, la presenza di Guardiola convinse Gabriel Jesus ad accettare la corte del club inglese che bloccò già in quell’estate l’acquisto del brasiliano al gennaio del 2017.

A distanza di anni, però, il talento smisurato del verdeoro non è esploso del tutto, forse perché spesso oscurato dalla presenza di un mostro sacro come il Kun Aguero al suo fianco. Il lampi di classe comunque non sono mai mancati, come dimostrato anche in partite importanti come quella disputata al Santiago Bernabeu nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid e vinta dal Manchester City proprio con una rete di Gabriel Jesus.

Il ritorno di fiamma tra l’attaccante classe 1997 e l’Inter, secondo quanto riferito da Sportmediaset, è adesso possibile. Con la partenza di Lautaro Martinez, tra gli attaccanti individuati nell’agende nerazzurra, c’è ampia considerazione nei confronti del brasiliano. Per il Manchester City non si tratta di una pedina incedibile, ma soprattutto la valutazione di circa 70 milioni di euro del suo cartellino lo rende un obiettivo oltremodo credibile.

