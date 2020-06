Corsera – Inter, rivoluzione a centrocampo. Da Gagliardini a Tonali: chi entra e chi esce

L’avventura di alcuni giocatori dell’Inter sembra essere giunta al capolinea. Come riportato dal Corriere della Sera, in vista della prossima finestra di calciomercato si va verso una totale rivoluzione a centrocampo.

Gagliardini e Borja Valero sono a fine corsa, Moses non sarà riscattato mentre sono poche le chance per Biraghi. Resteranno Young, Sensi, Barella, Brozovic e Candreva.

In entrata, oltre a Tonali, altri tre giocatori di cui due esterni. Uno dei colpi per la mediana potrebbe essere quello di Vidal, incursore perfetto per Conte. Il ritorno di Nainggolan è improbabile.

