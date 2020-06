Mercato – L’Inter corteggia Gaich, dal San Lorenzo rispondono: “Nessuna proposta ufficiale”

Potrebbe essere un ottimo vice Lukaku il giovane attaccante di proprietà del San Lorenzo, Alfonso Gaich. Classe 1999, l’argentino ha gli stessi anni di un altro obiettivo dell’Inter per l’attacco, vale a dire Matheus Cunha dell’Hertha Berlino. Insomma, l’impressione è che solo uno dei due alla fine potrebbe sbarcare a Milano e, considerate le caratteristiche di entrambi, in questo momento Antonio Conte potrebbe preferire la fisicità di Gaich alla duttilità del brasiliano.

Dal San Lorenzo, però, fanno sapere che non è pervenuta alcuna offerta nei confronti dell’attaccante. Per quanto riguarda la valutazione che il club argentino fa del cartellino, si può trattare sui 15 milioni di euro. Ma, secondo il tesoriere del club Norberto Manas, fino a questo momento l’Inter non si è ancora fatta viva. Queste le parole del dirigente nel corso del programma San Lorenzo de America: “Il San Lorenzo non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale. Sappiamo che piace, ma non è arrivata alcuna offerta”.

