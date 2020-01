Mercato – L’Inter temporeggia e su Giroud piomba il Barcellona

Dopo l’infortunio di Luis Suarez che rimarrà fuori per almeno 4 mesi, il Barcellona è stato costretto a rimettersi alla finestra per cercare un rimpiazzo già pronto in questo gennaio. Il club blaugrana sta cercando delle soluzioni a titolo temporaneo, quantomeno per avere un’alternativa da qui a fine stagione, visto che l’annata del forte centravanti uruguagio può dirsi conclusa, o comunque compromessa.

Secondo le ultime riportate da Sport in Spagna, il Barcellona si sarebbe inserito nella corsa ad Olivier Giroud, approfittando dell’esitazione dell’Inter che a questo punto sembra essere più vicina a Fernando Llorente nell’ambito dello scambio con Politano con il Napoli. Il centravanti francese potrebbe essere la soluzione migliore per l’attacco catalano, che avrebbe bisogno della fisicità e dell’esperienza del calciatore del Chelsea. Il profilo dell’ex Arsenal ha già ricevuto il sì dalla dirigenza blaugrana.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!