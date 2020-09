Mercato – Inter, Giroud resta al Chelsea: “Voglio rimanere e combattere. Werner? Non mi preoccupa”

Negli ultimi giorni, in orbita Inter era tornato di moda sul mercato il profilo di Olivier Giroud. Ai nerazzurri manca ancora una quarta punta, un centravanti che faccia da vice Lukaku a fronte delle tre competizioni che la formazione di Antonio Conte dovrà affrontare per la prossima stagione. Il francese di proprietà del Chelsea, all’ultimo anno di contratto con i Blues, rappresenta da tempo una valida opzione, anche se il primo nome nella testa dell’allenatore rimane quello di Edin Dzeko.

In ogni caso, nelle parole rimbalzate su calciomercato.com, Giroud sembra tutt’altro che sul piede di partenza, ma anzi appare più determinato che mai a proseguire la sua avventura a Londra e rendere complicata la concorrenza di Timo Werner. Queste le sue dichiarazioni: “Voglio ancora lottare e combattere per un posto qui al Chelsea. So che il club ha acquistato Timo Werner per giocare, ma noi non siamo simili per niente. Se fosse stato un attaccante simile a me sarei stato molto più preoccupato”.

