Sky – Giroud, cresce l’ottimismo in casa Inter. Arrivo immediato: escluso un suo arrivo in estate

L’Inter è in forte pressing su Oliver Giroud: l’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Chelsea, è il prescelto della dirigenza nerazzurra per rafforzare il reparto offensivo di Antonio Conte che ha già avuto modo di allenare il campione del mondo nella sua esperienza sulla panchina dei Blues.

Ieri l’incontro con l’entourage del giocatore con l’Inter che ha ribadito la volontà di portare subito Giroud a Milano nell’immediato: secondo quanto riportato da Sky Sport, una trattativa in estate sarebbe infatti da escludere. Va trovata l’intesa economica con il Chelsea che non è scontata visti i cattivi rapporti con Conte dopo la separazione, ma in casa Inter cresce ottimismo forte del sì del giocatore. L’offerta nerazzurra è ferma a 4 milioni di euro, i Blues ne chiedono almeno 8: si lavora per trovare l’intesa a metà strada.

