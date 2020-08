Mercato – Inter, Giroud idea ancora attuale: ritorno di fiamma?

Un nome che può tornare utile per l’attacco dell’Inter è ancora una volta quello di Olivier Giroud. Il club nerazzurro, dopo aver acquistato Alexis Sanchez nelle scorse settimane a parametro zero, sarebbe ancora alla ricerca di un quarto attaccante che possa lavorare da vice Lukaku. Sebastiano Esposito, infatti, ha dimostrato nel corso dell’ultima stagione di essere fin troppo giovane per poter ambire ad un posto da titolare ed inevitabilmente verrà spedito in prestito per un anno.

Secondo le ultimissime di calciomercato riprese da Tuttosport, Giroud potrebbe così riaccendere nuovamente i desideri dell’Inter. Nei mesi scorsi gli è stato automaticamente esteso il contratto di un anno per via di una per via di un’opzione esercitata unilateralmente dal Chelsea. Ma con l’arrivo di Timo Werner e la permanenza in squadra di Tammy Abraham, lo spazio per il centravanti francese si ridurrebbe ulteriormente rispetto allo scarso impiego della scorsa annata. Da qui l’opportunità per il club nerazzurro di tornare agevolmente sul nazionale francese.

