GdS – Vice-Lukaku, l’Inter ha in pugno Giroud: le cifre e i dettagli del contratto

Sarà Olivier Giroud il rinforzo in attacco da regalare a Conte per colmare in rosa il ruolo di vice-Lukaku. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter ha in pugno l’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Chelsea. Una pedina fondamentale richiesta da Conte.

L’idea di tornare a lavorare con il tecnico nerazzurro è molto forte tanto che lo stesso giocatore ha svelato di aver sognato in estate un suo approdo a Milano. Giroud ha chiesto all’Inter un contratto per tre anni, per averlo è pronto a ridursi in parte lo stipendio attuale, vicino agli otto milioni di euro a stagione. Per l’ingaggio si scenderà sotto i 6,5 che sono il top della squadra di Conte, Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale, con opzione per il terzo anno. Filtra grande fiducia in casa nerazzurra.

