Vice-Lukaku, Llorente bloccato a Napoli: ora in pole c’è Giroud. L’Inter pronta a chiudere

Definita la cessione di Politano al Napoli, ora l’Inter è pronta a chiudere un altro colpo per regalare a Conte un vice-Lukaku che possa far rifiatare il centravanti belga da qui a fine campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in corsa rimangono i soliti Giroud e Llorente: lo spagnolo ex Juventus e Tottenham si pensava potesse rientrare nell’ambito dell’affare Politano ma il Napoli ha bloccato la sua partenza dopo l’infortunio rimediato da Mertens.

Lo stallo così ha rimesso in pole Olivier Giroud, attaccante 33enne francese che Conte ha già avuto modo di allenare al Chelsea e con cui l’Inter da tempo ha un accordo. Serve un’accelerata importante nelle prossime ore per portarlo a Milano, a meno che Llorente, a sorpresa, non rimetta la testa davanti.

