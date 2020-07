Mercato – Inter, cessione scontata per Godin se Conte rimarrà in panchina

Dopo aver finalmente trovato la prima rete con la maglia dell’Inter, Diego Godin al termine della partita contro il Torino aveva annunciato la volontà di proseguire ancora per un’altra stagione al sua avventura a Milano. I conti, però, andranno prima fatti con Antonio Conte che fin qui non ha certo dimostrato di stravedere per l’ex Atletico Madrid. Addirittura, secondo l’espressione utilizzata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, qualora il tecnico leccese restasse, il difensore sarebbe costretto a fare le valigie.

Evidentemente, nonostante il buon rendimento delle ultime due partite, l’inserimento complicato che Godin ha avuto nella sua difesa a tre, non ha pienamente convinto Antonio Conte. Nel reparto arretrato, peraltro, non sarebbe l’unico movimento in uscita visto che si parla anche di Milan Skriniar come possibile sacrificabile. Altri due calciatori inseriti nella lista dei partenti, infine, sono due colonne all’interno dello spogliatoio nerazzurro: Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia.

