Mercato – Inter-Godin, al via la fase 2: l’obiettivo è conquistare Conte

Non è per niente scontata la separazione tra Diego Godin e l’Inter a fine stagione. Anzi, come fuoriuscito più volte da persone molto vicine al capitano dell’Uruguay, il difensore centrale ha intenzione di chiudere in crescendo l’attuale stagione per far ricredere tutti del suo rendimento. Sin dal primo giorno, l’ex Atletico Madrid ha trovato ad Appiano Gentile le condizioni perfette per poter far bene, nonostante le comprensibilissime difficoltà che il passaggio alla difesa a tre di Antonio Conte ha comportato nel suo adattamento in maglia nerazzurra.

Stando infatti a quanto riportato da pochi minuti su gazzetta.it, lo sceriffo arrivato la scorsa estate a parametro zero è fermo sulla volontà di restare almeno per un’altra stagione all’Inter. Negli ultimi tempi, prima dello stop, il giovane Alessandro Bastoni lo aveva definitivamente superato nelle gerarchie difensive. Ciononostante, come del resto abituato a fare in tutta la sua carriera, Godin stringerà i denti ancora una volta dando tutto il meglio di sé, pur di aiutare i nerazzurri a chiudere al meglio l’attuale campionato e convincere la dirigenza a puntare ancora una volta su di lui.

