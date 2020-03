CdS – Godin-Inter, aria di divorzio: mai così poche presenze da quando è in Europa. Il Manchester United ci riprova

Diego Godin rimane una delle noti dolenti della stagione nerazzurra: il difensore uruguaiano, arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid, non è riuscito a rispettare le aspettative riposte in lui in estate tanto da finire più volte in panchina con Conte che ha preferito, con il passare del tempo, affidarsi ad un giovanissimo come Bastoni.

Come riportato dal Corriere dello Sport ora il futuro di Godin è tornato ad essere in discussione. L’uruguaiano è vicino al record negativo di presenze stagionali da quando è in Europa così potrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio e chiudere serenamente la propria carriera. Il Manchester United è pronto a tornare alla carica con i Red Devils che lo avevano già cercato prima del suo approdo in nerazzurro, sullo sfondo il Valencia è pronto a riportarlo in Spagna. Un eventuale addio all’Inter comunque non è escludere visto anche il pesante ingaggio da 5,5 milioni di euro che pesa sul bilancio nerazzurro.

