TMW – Godin può lasciare l’Inter a fine stagione: offerte dalla Turchia e dalla MLS

Diego Godin dopo un solo anno potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione: è questa l’indiscrezione di mercato lanciata da Tuttomercatoweb sul futuro del difensore uruguaiano ex Atletico Madrid.

Godin non si è inserito perfettamente nei meccanismi della difesa a 3 di Conte, la dirigenza sta valutando la sua posizione in virtù anche del pesante ingaggio da circa 6 milioni percepito dal giocatore. Diverse le offerte sul piatto per lui, dalla Turchia fino alla Major League Soccer. La sensazione al momento è che potrebbe essere lui il grande sacrificato per un nuovo rinforzo in difesa, con Izzo in pole.

