Mercato – Inter, Godin verso l’addio: un ostacolo potrebbe frenare la sua cessione

L’esperienza all’Inter di Diego Godin potrebbe essere giunta al termine, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, con la dirigenza di Viale della Liberazione alla ricerca di una soluzione per il difensore uruguaiano e del suo erede. Sono diversi i nomi che Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sondando. In pole ci sarebbe il veronese classe 2000, Marash Kumbulla.

L’ex centrale dell’Atletico Madrid ha altri due anni di contratto a 7 milioni netti a stagione. Le gerarchie però per Antonio Conte si sono ribaltate, con Alessandro Bastoni che gli ha soffiato il posto da titolare e quindi l’Inter sta cercando di piazzarlo altrove. C’è un intoppo che potrebbe frenare la cessione del classe ’86. Lo stipendio che percepisce in nerazzurro, in un mercato estivo che inevitabilmente risentirà della crisi, non sarà facilmente eguagliabile.

