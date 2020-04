Libero – Inter, Griezmann boutade. Due colpi se parte Lautaro e restyling in difesa e sugli esterni

Lunga analisi sul mercato dell’Inter di Libero, con il gradimento del Barcellona per Lautaro Martinez ormai noto e con il suo addio che potrebbe aprire a diversi colpi di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Secondo il quotidiano, l’ipotesi di scambio con Griezmann è in realtà una boutade. Due i motivi principali: l’ingaggio da circa 20 milioni all’anno e il peso sul bilancio del francese (100 milioni). Servirebbe uno scambio alla pari ma per l’attaccante argentino il club di Suning chiede il pagamento, senza sconti e senza contropartite, della clausola rescissoria.

Bocciata l’idea Vidal, sempre secondo i colleghi, seppur corteggiato da Conte, poiché Suning e Marotta hanno dubbi legati all’età e alla valutazione dei costi di ingaggio e cartellino. Lautaro non andrà alla guerra con l’Inter come fatto da Icardi. L’argentino però attende il rilancio dei nerazzurri sull’ingaggio: almeno a 7 milioni netti (i blaugrana offrono 10).

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!