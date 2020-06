Dalla Spagna – Hakimi non giocherà al Real Madrid: Inter in corsa, sfida a 2 big d’Europa

Occasione Hakimi dalla Spagna. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, l’esterno marocchino classe 1998 non sarebbe intenzionato a rimanere al Real Madrid dopo il rientro dal prestito con il Borussia Dortmund.

La presenza di Carvajal, pupillo di Zidane, preoccupa il giocatore che vuole un posto da titolare dopo la grande stagione in maglia giallonera. Ci sono tre offerte sul tavolo.

Hakimi potrebbe giocare ancora in Bundesliga con il Bayern che monitora con attenzione la vicenda. Forte anche l’interesse del Manchester City ma la possibilità di non giocare la Champions League per due anni potrebbe far saltare l’affare.

In corsa così c’è anche l’Inter, a caccia di rinforzi sulle corsie esterne nella prossima finestra di calciomercato. Un profilo molto gradito a Conte che ha dovuto fare i conti con lui nel girone di Champions. La destinazione nerazzurra è molto gradita ad Hakimi e la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

