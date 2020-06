L’Europa ai piedi di Hakimi: in corsa anche l’Inter ma Marotta è fermo per colpa di… Zidane!

I tifosi dell’Inter difficilmente possono dimenticarsi di Achraf Hakimi, terzino marocchino di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund. Autore di una grande stagione in Germania, il classe 1998 ha anche realizzato una doppietta in Champions League proprio contro i nerazzurri nel rocambolesco 3-2 dello scorso 5 novembre.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Hakimi piace all’Inter come a tanti altri club, essendo uno dei migliori laterali in circolazione, ma ad oggi l’operazione non è stata per nulla impostata.

Il Real Madrid infatti vorrebbe trattenerlo in squadra e concedergli più spazio nell’undici titolare, lo stesso Zidane vuole attivarsi in primissima persona per dare garanzie ad Hakimi. Ecco perché l’Inter è totalmente ferma, lo apprezza in vista del prossimo mercato ma senza fare altri passi reali.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!