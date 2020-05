TS – Icardi, tra il PSG e la Juventus spunta… l’Arsenal: Marotta pensa al clamoroso scambio

Il futuro di Mauro Icardi è tutto da decifrare. Dopo aver vinto il titolo di campione di Francia, le prossime settimane saranno decisive per capire se il PSG vorrà confermare Maurito oppure l’argentino farà ritorno a Milano.

Il suo riscatto è fissato sui 70 milioni di euro ma non è più così sicuro come qualche mese fa. Sullo sfondo rimane il forte interesse della Juventus ma secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere una terza ipotesi davvero suggestiva.

Se Icardi tornerà a Milano, sarà solo di passaggio e l’Inter sarà costretta a trovare in fretta una nuova soluzione. Ecco che Marotta potrebbe offrilo all’Arsenal per arrivare a Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei due obiettivi per l’attacco in caso di addio di Lautaro Martinez. L’attaccante dei Gunners è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro.

