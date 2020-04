Contatti Simeone-Wanda Nara, l’Atletico Madrid torna su Icardi! Psg e Juventus…

L’Atletico Madrid torna in corsa per Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club del Cholo Simeone, che si era già interessata all’ex capitano dell’Inter sul finire della scorsa stagione, è pronto a dire la sua e a farsi nuovamente sotto in vista della prossima stagione. Ci sarebbero già stati alcuni contatti tra Wanda Nara e Simeone, la Spagna rappresenta per Icardi l’alternativa numero uno all’Italia.

Il Psg sembra comunque intenzionato a riscattare il giocatore a fine anno per 70 milioni di euro, il resto poi dipenderà dalla volontà di Icardi e Wanda che spingerebbero, come prima scelta, per il ritorno in Italia. La Juventus continua a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda.

