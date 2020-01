Icardi dimentica l’Inter. Che dichiarazione d’amore al Psg: “Sarei felice di rimanere qui”

Arrivano dalla Francia importanti parole d’amore di Mauro Icardi nei confronti del mondo Paris Saint Germain. L’attaccante argentino, dopo la prima tripletta realizzata questa sera con la maglia del club parigino, ha dichiarato di voler rimanere a Parigi anche dopo la scadenza del prestito fissato a fine stagione con l’Inter.

“Ci sederemo alla fine della stagione ma sarei felice di rimanere qui se fosse così. Abbiamo giocato molto bene questa sera, siamo entrati in campo davvero concentrati. Il 2020 è iniziato bene per me e per l’intera squadra, il rapporto tra noi attaccanti è buono e possiamo fare la differenza in qualsiasi momento. Siamo una vera squadra”, le parole riportate da RMC Sport. Icardi sembra aver buttato alle spalle il brutto periodo che ha segnato la parola fine alla sua esperienza in nerazzurro ed è tornato in Francia a segnare con una media da paura: in 19 presenze l’argentino ha realizzato 17 gol in tutte le competizioni.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!