L’Equipe – Psg ai piedi di Icardi: riscatto sempre più vicino. Decide Maurito? Nel contratto…

Mauro Icardi ha conquistato il Paris Saint Germain. La prima tripletta realizzata con il club francese mercoledì sera in coppa contro il Saint-Etienne testimonia la rinascita dell’attaccante argentino in Francia dopo la chiusura della sua avventura con l’Inter.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club francese è sempre di più intenzionato ad esercitare a fine stagione il diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro. Il quotidiano francese rivela come non sia presente nel contratto di Icardi una clausola che consenta allo stesso giocatore di rifiutare il riscatto.

Il Paris Saint Germian è soddisfatto del rendimento avuto da Icardi dal suo arrivo in Francia: 17 gol realizzati in 19 presenze, con una media gol da paura. Visto anche la sempre più probabile partenza di Cavani a fine stagione, ci sono tutti i presupposti per far credere che Leonardo stacchi l’assegno e acquisti a titolo definitivo l’argentino.

