Icardi e Perisic, l’Inter attende novità. Bayern Monaco e Psg prendono tempo: il punto sui riscatti

Le prossime settimane saranno decisive in casa Inter per i riscatti di Ivan Perisic e Mauro Icardi. In ballo ci sono 85 milioni di euro ma è chiaro che l’emergenza coronavirus può avere importanti ripercussioni sul futuro di entrambi i giocatori.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra entro venerdì aspetta una risposta dal Bayern Monaco sul fronte Perisic: il riscatto è fissato a 15 milioni di euro ma non arrivano al momento segnali positivi dalla Germania ed è probabile che i discorsi vengano rinviati.

Capitolo Icardi. Il Paris Saint Germain vorrebbe confermare l’attaccante argentino ma non sarebbe disposto a spendere i 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. I club dunque dovranno trovare nuove condizioni diverse per la fumata bianca.

