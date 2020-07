Mercato – Inter, in arrivo Tonali dal Brescia: Vecino gli farà spazio in rosa

La notizia di mercato più importante di oggi riguarda chiaramente i passi in avanti fatti dall’Inter nei confronti di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è vicinissimo ai nerazzurri per un accordo totale – tra bonus e parte fissa – che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Dal momento che il club interista ha ottenuto da diverso tempo il sì del calciatore, l’impressione è che l’affare possa andare definitivamente in porto entro ferragosto, o addirittura già alla fine della prima settimana di agosto.

Come ribadito da Tuttosport, però, a fargli spazio nella rosa dell’Inter sarà Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio è reduce da una stagione negativa, a causa soprattutto dei tormenti al ginocchio che pochi giorni fa lo hanno costretto all’intervento chirurgico. Lo scorso gennaio, poi, il rapporto con Antonio Conte si era deteriorato a seguito di una discussione avuta tra i due in allenamento e, in vista del colpo Tonali, non può che essere il principale indiziato per la partenza.

