Mercato – L’Inter investe sul futuro, arriva Males: ecco i dettagli dell’affare

L’Inter in questi giorni è pesantemente impegnata sul mercato. Di recente vari nomi sono stati accostati ai nerazzurri: da Vidal a Tonali, passando per Emerson, la lista dei giocatori corteggiati dalla Beneamata è davvero lunga. L’Inter però non si limita a cercare giocatori con cui rinforzare la rosa di Conte per la prossima stagione, ma guarda anche al futuro e si muove per aggiudicarsi possibili futuri talenti.

Secondo Sportitalia, infatti, i nerazzurri avrebbero appena concluso la trattativa per portare a Milano il giovanissimo calciatore del Lucerna Darian Males. Il costo dell’affare per assicurarsi il giocatore serbo-svizzero è stato di quattro milioni di euro più bonus. Il giovane classe 2001 è un ottimo trequartista dal fisico possente (190cm di altezza) che può giocare anche come esterno offensivo. Il calciatore si è dichiarato molto entusiasta del trasferimento e ha riferito che non vede l’ora di poter giocare in Serie A.

