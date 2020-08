Mercato – Inter-Izzo, il ‘caso Conte’ blocca la trattativa. C’è un altro club in vantaggio

Armando Izzo potrebbe non arrivare all’Inter nelle prossime settimane. Il difensore del Torino, al centro di alcune dinamiche di mercato tra nerazzurri e club granata, è stato messo da parte negli ultimi giorni. Innanzitutto perché il caso Conte ha chiaramente distorto l’attenzione facendo passare in secondo piano alcuni obiettivi in entrata. Ma anche perché sull’ex centrale del Genoa è piombata un’altra società italiana.

Si tratta dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, formazione che – come quella di Conte – fa affidamento su un sistema difensivo a tre centrali all’interno del quale Izzo potrebbe trovarsi subito bene. La frenata dell‘Inter e la maggiore convinzione dei bergamaschi, stando a quanto riferito da calciomercato.com, potrebbe così indirizzare il prossimo movimento di mercato, anche se al momento resta parecchia distanza tra le parti per via dei 25 milioni di euro chiesti da Cairo per il cartellino del centrale.

