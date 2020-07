CM.com – Joao Mario torna all’Inter, grana per Marotta. Addio plusvalenza: il peso al bilancio

Il 22 luglio terminerà il campionato russo e la Lokomotiv Mosca scenderà in campo nell’ultima partita contro l’Ural. Sarà anche l’ultima partita di Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter: come riportato da calciomercato.com, il club russo ha deciso di non riscattare l’ex Sporting CP nonostante gli introiti che arriveranno dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Troppi i 18 milioni di euro necessari per confermarlo. Una grana per l’Inter. Per Conte Joao Mario non è un giocatore ideale al suo gioco, il suo futuro sarà lontano dall’Inter ma difficile che Marotta metti a segno una plusvalenza importante.

A fine stagione Joao Mario a bilancio peserà ancora circa 13 milioni di euro, a cui bisogna però aggiungere il risparmio dei circa 3 milioni di euro netti all’anno di ingaggio per i prossimi due anni (per un totale di circa 12 milioni lordi). Probabilmente l’Inter per liberarsene rivaluterà le sue esigenze economiche.

