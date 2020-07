Mercato – L’Inter nega l’ok a Junior Firpo nell’operazione Lautaro. Ecco cosa chiede Marotta

Non c’è stato alcun via libera sul mercato da parte dell’Inter all’inserimento di Junior Firpo per una iper-valutazione da 41 milioni di euro all’interno dell’operazione Lautaro Martinez con il Barcellona. Questa è la versione ufficiale secondo il club nerazzurro, che si scontra e smentisce quanto circolato in Spagna nella giornata di ieri. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di concedere sconti, specialmente adesso che la clausola rescissoria non rappresenta più un fastidioso vincolo.

Come riferito questa mattina sulle pagine di Tuttosport, Marotta per la cessione del talento argentino l’amministratore delegato Beppe Marotta continua ad insistere su una base da 90 milioni di euro più una contropartita. Tra l’altro, Junior Firpo, potrebbe uscire a stretto giro dai radar nerazzurri visto che per la corsia di sinistra è vicino Emerson Palmieri. Ad ogni modo, qualora lo spagnolo dovesse rientrare nella trattativa, il Barcellona dovrebbe rivedere nettamente al ribasso il suo valore.

