Mercato – L’Inter snobba Junior Firpo: possibile inserimento della Roma

Non ha mai pienamente convinto l’Inter il nome di Junior Firpo, calciatore offerto dal Barcellona sul piatto nei nerazzurri come possibile contropartita nell’affare per Lautaro Martinez. Al giovane terzino spagnolo, ad esempio, i nerazzurri preferirebbero sia il più esperto terzino destro Nelson Semedo che il talento emergente di proprietà del Betis Siviglia ma controllato dal Barcellona, Emerson Royal.

La posizione fredda dell’Inter nei confronti di Junior Firpo, così, potrebbe consentire ad altri club il via libero per averlo, visto che a prescindere potrebbe lasciare la Catalogna a fine stagione. Il Barcellona, ad esempio, ne sta parlando anche con la Juventus, nell’ambito dell’affare Pjanic-Arthur che potrebbe coinvolgere anche pedine come Rugani o De Sciglio. E, secondo La Gazzetta Sportiva, pure la Roma ha fatto sapere di essere interessata, sfruttando la mediazione del canterano Carles Perez sbarcato nella capitale lo scorso gennaio.

