Mercato – Testa a testa Inter-Juventus per Chiesa. Ma la Fiorentina ha una preferenza

Si è improvvisamente risvegliato l’interesse della Juventus nei confronti di Federico Chiesa. Come ribadito questa mattina nell’edizione di Tuttosport, i bianconeri continuano a monitorare il calciatore che solo la scorsa estate era stato praticamente ad un passo dal trasferimento a Torino. Con l’approdo di Rocco Commisso a Firenze, però, tutto sembra essere cambiato e trattare con la Fiorentina è divenuto per il club di Andrea Agnelli estremamente complicato.

Per questo motivo, nella corsa con l’Inter per Chiesa, i viola riserveranno ai nerazzurri un trattamento preferenziale, a patto che l’offerta sia pari o superiore a quella bianconera. La Juventus, che ha inteso le varie problematiche per arrivare al giovane attaccante italiano, ha scelto così di individuare in Ferran Torres un’altra pedina per il futuro. L’esterno spagnolo di proprietà del Valencia è difatti schizzato in cima alle preferenze bianconere, considerato il ruolo sostanzialmente identico a quello svolto da Chiesa.

