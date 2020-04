Mundo Deportivo – Inter-Juventus, è ancora Derby d’Italia sul mercato: Marotta e Paratici si sfidano per Dembelé

“Inter e Juventus sono interessati a Dembelé”. E’ quanto si legge nella prima pagina del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. L’attaccante francese del Barcellona, arrivato in Spagna per una cifra record dal Borussia Dortmund qualche anno fa per rimpiazzare Neymar, potrebbe lasciare il Camp Nou in vista della prossima stagione.

Sullo sfondo l’ennesimo Derby d’Italia di mercato tra Inter e Juventus, tra Marotta e Paratici. Dopo le sfide made in Italy per Tonali, Castrovilli e Chiesa, questa volta lo sguardo è all’estero e in casa blaugrana. Dembelé è sotto contratto con il Barcellona fino a giugno 2022 con un ingaggio da 9 milioni di euro netti all’anno e ha già finito in anticipo questa stagione per un grave infortunio muscolare.

Il Barcellona vorrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica per convincere il Paris Saint Germain a liberare Neymar, ma potrebbe utilizzarlo nello stesso modo per arrivare a Lautaro Martinez.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!