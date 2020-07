TS – Juventus-Inter, si accende il derby d’Italia: Paratici pensa a Dzeko e sfida Marotta

Nuovo derby d’Italia sul mercato. La Juventus si inserisce nella corsa per Edin Dzeko. Come riportato da Tuttosport la dirigenza bianconera, alla ricerca di un nuovo bomber per l’attacco, ha messo nel mirino il capitano della Roma già seguito dall’Inter.

Un’operazione che ha margini di fattibilità in virtù anche della situazione economica della Roma e dei buoni rapporti tra le due società. La dirigenza nerazzurra però continua a seguire con attenzione il centravanti bosniaco, pupillo di Conte ad un passo la scorsa estate nel vestire la maglia nerazzurra.

Dzeko potrebbe arrivare a Milano qualora il Barcellona decida di affondare il colpo e strappare Lautaro Martinez. In caso contrario rimane difficile che l’Inter possa fare un investimento da 15 milioni di euro per lui.

