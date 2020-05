Mercato – L’Inter vuole beffare la Juventus: nuovo tentativo per Emerson Palmieri

Ha conservato un ottimo ricordo sia di Maurizio Sarri che di Antonio Conte, il terzino del Chelsea Emerson Palmieri. L’ex Roma, infatti, ha avuto modo di lavorare con entrambi gli allenatori a Londra, anche se con il tecnico leccese solamente per soli pochi mesi, come ricordato pochi giorni fa dallo stesso ragazzo: “Da Conte ho imparato tanto, sono stati cinque mesi ma ho imparato tante cose da lui. In carriera ha dimostrato di essere un allenatore fantastico, ma credo che Sarri, per il tempo in cui abbiamo lavorato insieme e per i risultati, mi ha dato di più. Ma solo per questo”.

Secondo le ultime riportate da calciomercato.com, l’italo-brasiliano vorrebbe tornare in Italia e proprio i suoi due ex tecnici sono in prima fila per averlo. Dopo un lungo corteggiamento bianconero andato avanti per settimane, in realtà potrebbe arrivare il sorpasso nerazzurro che, qualora venisse confermato, saprebbe certamente di beffa nei confronti della Juventus. L’Inter, che ha intenzione di aumentare la qualità sulle proprie corsie esterne, è pronta per fare un nuovo e importante tentativo con il Chelsea.

